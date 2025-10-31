10月30日午後、浜松市中央区で、同居する双子の弟を浜名湖に落とし溺死させた疑いで、浜松市に住む65歳の男が31日に逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む無職の男（65）です。警察によりますと、男は30日午後1時頃、浜松市中央区舞阪町で、同居する双子の弟の男性（65）を後ろから浜名湖に突き落とし、溺死させた疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。