「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）試合終了の瞬間、阪神・近本は悔しさを感じながらも冷静だった。「やることはやったと思っているので。今までやってきたことは間違いではないし、しっかり相手の勝ちを受け止めて」と話した。日本一には届かなかったが、ＭＶＰを獲得した２３年に続き、今回も日本シリーズで躍動した。五回無死一塁で有原から右前打。自身の持つ球団記録を更