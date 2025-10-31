「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第５戦が行われ、阪神は延長十一回の激闘の末に２−３で敗れ、対戦成績１勝４敗で２年ぶりの日本一を逃した。藤川球児監督（４５）は選手をたたえ、「悔しさはないです。それだけ相手が強かったです」とソフトバンクをたたえ、来季の巻き返しを期した。日本一の夢は、はかなく散った。延長戦の激闘の末、