¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À£²¡Ý£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¥·¥ê¡¼¥º»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢ÄºÅÀ¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¸þ¤³¤¦¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤Î°ìÀï¡£¸×¤Î£´ÈÖ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡££±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸Þ²ó£²