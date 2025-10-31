新潟市水道局は、市内の商業施設2店舗に対して、14年間にわたって水道料金を誤って逆に徴収していたと発表しました。水道料金の誤徴収があったのは、新潟市の商業施設内の隣り合う2店舗です。新潟市水道局は、この2店舗の水道メーターを逆に登録し、2011年9月分から今年の8月分までの14年間にわたって、水道料金を逆に徴収していました。水道メーターは約8年ごとに取り替えが行われており、今年9月に委託