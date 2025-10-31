新潟県は10月30日、県内でインフルエンザが流行期に入ったと発表しました。県によりますと、先週1週間の1医療機関当たりのインフルエンザの報告数は前の週から2倍以上増えた『2．05』と、流行期入りの目安となる1を超えました。去年と比べ、3週早い流行期入りです。県は発熱やせきなどの症状がある場合は外出を控えるほか、やむを得ず外出する場合はマスクをしてこまめに手洗いをするなど、基本的な感染対策の徹底を呼びかけていま