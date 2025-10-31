今年も残すところ2カ月あまり、新年を迎える準備が進んでいます。10月30日、郵便局では年賀はがきの販売が始まりました。 30日、県内の郵便局で始まったのは来年用の年賀はがきの販売です。新潟市中央の新潟中央郵便局では、さっそく年賀はがきを買い求める人の姿がありました。今年は、来年の干支“うま”が描かれたものや新発田城と桜が描かれた県内版のものなど6種類が販売されています。新潟中央郵便局では高校生による力強い