「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第５戦が行われ、阪神は延長十一回に２−３で敗れ、対戦成績１勝４敗で２年ぶりの日本一を逃した。球団は今後、今季国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得した近本光司外野手（３０）に対して、球団史上最大となる５年２５億円規模の大型提示を行うことが３０日、分かった。近本の意向を尊重して、全力慰