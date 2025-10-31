「しゃらくさい狂歌コンテスト」について記者会見する写楽の会の田村耕一会長＝9月、徳島市浮世絵師東洲斎写楽の研究者や愛好家でつくる徳島の「写楽の会」は、社会を風刺する狂歌を詠む「しゃらくさい狂歌コンテスト」の作品を募集している。写楽を世に出し、今年のNHK大河ドラマの題材に選ばれた版元蔦屋重三郎にちなんだ企画。担当者は「華やかな江戸文化を現代に呼び戻し楽しんで」と話す。応募は11月20日まで。写楽の正体