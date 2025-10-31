パリ五輪レスリング女子５３キロ級金メダルの藤波朱理（２１）が３１日、日体大卒業後の来年４月１日付で半導体・電子部品を取り扱う大手商社「レスター」に入社することを発表した。藤波は３０日、都内の本社で会見に出席。「私、藤波朱理はレスターに入社内定することをご報告いたします。素晴らしい環境でレスリングを続けさせていただくこと、新たな目標を達成するために多大なるサポートをしていただけるレスターに、心よ