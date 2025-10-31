新日本プロレス３０日福井大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック最終公式戦で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）組との全勝対決を制し優勝決定戦（１１月２日、岐阜）進出を決めた。ワトの猛攻にさらされたＤＯＵＫＩだったが、通天閣ジャーマンは許さない。バックを取られた状態のままロープに近づくと、場外のＳＨＯが鉄