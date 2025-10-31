ソフトバンクがＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手（３０）の獲得調査を進めていることが３０日、分かった。来日２年目となる今季９勝、防御率１・７４をマークした左腕は契約満了を迎え、残留を望むベイスターズの他に国内複数球団が熱視線を送り、メジャーからも強い関心が示されている。ソフトバンクはモイネロが６月に国内ＦＡ権を取得。来シーズンから外国人登録枠の対象外となることで助っ人の運用幅が広がる。先発投手が補