シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ トロント・ブルージェイズがついに王手をかけた。 敵地ドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ第5戦、ブルージェイズは6-1で快勝し、シリーズ成績を3勝2敗と