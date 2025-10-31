◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第５戦が行われ、ソフトバンクが５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。３―２で逆転勝利し、第１戦の黒星から４連勝。８回に柳田悠岐外野手（３７）の２ランで同点に追いつくと、延長１１回には野村勇内野手（２８）が勝ち越しソロを放った。就任２年目の小久保裕紀監督（５４）はＤｅＮ