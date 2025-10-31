Ｊ１清水は３０日、オフを挟んで４日ぶりに静岡市内で練習を再開した。次節は１１月９日にホームでＣ大阪と対戦する。社会貢献活動にも熱心に取り組むＤＦ吉田豊が、名古屋に在籍した２１年以来となるゴールに意欲を見せた。届けたい思いがある。吉田はこのほど、知人を通じ不登校などに悩む子供たちを支援する「まちなかｂｉｚしょく堂」の活動に参加。オンラインでトークイベントを行い、小学生らと交流した。自身も４児の父