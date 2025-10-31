◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―南アフリカ（１日、英ロンドン）日本ラグビー協会は３１日、「リポビタンＤツアー２０２５」のテストマッチ、南アフリカ戦（日本時間２日、ロンドン）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。世界ランク１３位の日本は、同１位のＷ杯２連覇に挑む。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「世界一の強豪と戦うことは素晴らしいこと。間違いなく世界一のチームで、だ