「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）全力で１５１試合を駆け抜けたが、最後の最後に目を真っ赤にした。阪神・石井大智投手が流した、悔し涙。「野球の残酷さを知りました」。４月４日以来、５７試合、２０９日ぶりの失点が痛恨の同点弾。今できることを出し切ったからこそ、感じたのは力の差。思わずマウンドで下を向き、敗戦後は涙をこらえきれなかった。２点リードの八回。及