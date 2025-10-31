肺の機能が落ちた患者に腸から特殊な溶液を通じて酸素を吸収させる治療「腸換気法」について、東京科学大などのチームが治験で安全性を確認したと発表した。研究成果が国際科学誌に掲載された。治験を行ったのは武部貴則・同大教授らと同大発新興企業「ＥＶＡセラピューティクス」（大阪市）などのチーム。２０〜４５歳の健康な成人男性２７人に対し、溶液２５〜１５００ミリ・リットルを肛門から注入して経過を１時間観察した