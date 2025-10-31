レスリング女子53kg級のパリ五輪金メダリストで、公式戦145連勝中の藤波朱理（21、日本体育大）が30日、都内で記者会見を行い、2026年4月1日付で半導体・電子部品の販売などを手がける、レスターに入社することを発表した。【写真を見る】レスリング“145連勝中”の藤波朱理が来春レスター入社を発表「このチームならロス五輪でも優勝できる」父・俊一さんも引き続き指導会見に出席した藤波は「素晴らしい環境でレスリングを続けさ