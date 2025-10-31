◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクが来季の2軍監督に斉藤和巳3軍監督（47）の内部昇格で最終調整に入っていることが30日、分かった。斉藤監督は昨季は4軍、今季は3軍で監督を務めた。松山2軍監督の退団後は、フェニックス・リーグでの指揮を引き継いでいた。3軍監督は大越4軍監督が昇格する。来季に向けてはファーム改革も行われ、4軍は指揮官などは置かずに技術