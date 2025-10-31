ソフトバンクが阪神との日本シリーズを4勝1敗で制し、5年ぶりの日本一に輝いた。手に汗握る延長戦を見守った芸能界の鷹党も喜びを爆発させた。▼武田鉄矢予想通りの厳しい日本シリーズでした。まるで合戦のような天下取りの連戦でした。阪神には若武者のような美しさがあり、対して、我らがソフトバンク鷹軍団には若さと戦巧者のベテランのしぶとさがありました。見事な戦いぶりです。日本一おめでとう！▼藤井フミヤ優