女優の工藤美桜（26）が11月3日スタートの読売テレビ制作の深夜ドラマ「悪いのはあなたです」（関西ローカル、TVerで配信）で、女優活動10年にして“初不倫”する。M！LKの山中柔太朗（23）とのダブル主演作。不倫地獄へと転がり落ちていくアラサー女性役で「楽しい挑戦で新しい自分を開拓できた」と充実の表情を浮かべた。2020〜21年に放送されたスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」でヒロイン役を演じて脚光を浴