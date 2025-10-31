政府は、外国人政策の見直しを進める関係閣僚会議を近く設置する方針を固めた。高市首相が、外国人犯罪への厳正な対応や不正利用されている制度の適正化、外国人による不動産保有の実態把握などを関係閣僚に指示する見通しだ。有識者会議を開いた上で、来年１月をメドに基本方針を取りまとめる構えだ。政府関係者によると、名称は「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」。外国人材の受け入れなどの総合