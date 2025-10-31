政府は、小型家電リサイクル法の対象に、２０２６年度からモバイルバッテリー、ポータブル電源、加熱式たばこ機器、電子たばこ機器の４品目を追加する方向で検討を始めた。適切な回収とリサイクルで、内蔵するレアメタル（希少金属）の再資源化を進め、リチウムイオン蓄電池の発火事故の防止につなげる。同法はスマートフォンやデジタルカメラ、ゲーム機などを対象に、レアメタルの回収を目的として１２年に制定された。高い技