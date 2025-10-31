◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクは来季に向け、ダウンズに対し、残留オファーを出す見通し。来日2年目の今季は開幕スタメンに名を連ねるなど50試合で打率・226、4本塁打、18打点。日本シリーズでもベンチ入りした。その他、モイネロ、オスナ、ヘルナンデス、スチュワートの各選手は複数年契約を結んでいる。