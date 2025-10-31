［人口危機］＜２＞１０月下旬、平日昼下がりのパリ。自宅アパートの一室で会社員のヨアン・アトラスさん（３３）が絵本を読み聞かせると、生後６か月の長男フェリックスちゃんがキャッキャッと笑った。アトラスさんは現在、週休４日の時短勤務をしている。フェリックスちゃんが生まれた直後は、男性向けの育児休業「父親休暇」も取得。「新生児がいる環境に適応でき、妻に寄り添うこともできた」と力説する。フランスの父親