東証プライム上場の物流大手「鴻池運輸」（大阪市中央区）が、大阪国税局から２０２３年３月期までの３年間に約３億円の所得隠しを指摘されていたことが関係者の話でわかった。同社は元社員による流用を損失として計上したが、同国税局は、不正が多額で長期間にわたっており、同社が監督責任を怠ったと判断したとみられる。重加算税を含む法人税、消費税の追徴税額は計約１億円。同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請