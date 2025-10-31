退職を勤務先に告げるのは気が重い。できれば顔を合わせずに済ませたい。そんなニーズに応える退職代行サービスが警察の捜査を受けた。本人に代わって勤務先に退職の意思を伝えるというサービスの在り方に、法的なリスクが潜んでいる可能性がある。警察は実態を徹底解明してもらいたい。警視庁は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社や二つの弁護士事務所を弁護士法違反容疑で捜索した。利用者と勤務先の間で生じ得るト