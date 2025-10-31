パレスチナ自治区ガザで戦闘が始まった２０２３年１０月以降、ヨルダン川西岸でイスラエル軍や入植者に殺害された子供は２００人を超える。今月１７日には軍が占領する西岸南部の村で９歳の少年がイスラエル軍兵士に撃たれて死亡した。西岸の住民からは「こんな不条理が続いていいのか」と憤りの声が上がっている。（ヨルダン川西岸南部リヒヤ村福島利之、写真も）西岸南部ヘブロン南郊のリヒヤ村で１７日夕、学校の校庭で子