警視庁神田署に入る辺純人容疑者＝29日女子小学生を装い、インターネットで入手したわいせつ動画を販売したなどとして、警視庁は30日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、韓国籍の児童養護施設職員辺純人容疑者（31）＝埼玉県神川町＝を逮捕した。所有するスマートフォンなどから児童ポルノとみられる約2800点の動画や画像を押収した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は昨年3〜7月ごろ、交流サイト（SNS）に「