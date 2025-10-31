見ごろを迎えたススキ＝３０日、箱根町仙石原箱根町仙石原の「仙石原すすき草原」で、晩秋の風物詩・ススキが見頃を迎えている。沈みゆく太陽の日差しで輝く白銀の穂が、観光客を幻想的な世界にいざなう。台ケ岳（標高１０４５メートル）の裾野に広がる約１８ヘクタールの同所は「かながわの景勝５０選」に選ばれている。箱根仙石原観光協会によると、今月２０日以降、穂や茎が徐々に枯れ、一面が黄金色に染まり始めた。見頃