阿部巨人の“機動力改革”が３０日、本格的にスタートした。秋季キャンプ２日目に走者一、三塁を想定した戦略的走塁練習に２５分間も時間を割いた。足と作戦面で他球団に後れを取った今季の反省を生かし、秋では異例となる実戦を想定した本格的な走塁練習を行った。岡本和真内野手（２９）のメジャー挑戦が濃厚な来季は、１点をもぎ取るスモールベースボールの重要性が高まる。足でかき回す新攻撃スタイルの土台を、秋から固めて