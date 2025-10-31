◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）ソフトバンク・柳田の底力を感じた８回の同点弾だった。石井の直球は指のかかりもコースも決して悪くなかったが、スタンドまで持っていかれた。普段、対戦しているセ・リーグの打者なら、球威に押され、左飛かファウルになっているようなボール。続く柳町の右翼フェンス直撃の三塁打、延長１１回の野村の決勝弾を見ても、パ・リー