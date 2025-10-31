陸上の日本学生対校選手権（６月）で男子１５００メートルと５０００メートルで２冠に輝いた早大のエースで主将の山口智規（４年）が来春の卒業後、実業団のＳＧホールディングスに進む意思を固めたことが３０日、分かった。複数の実業団チームからオファーを受けた中、熟慮した結果、選手の意思を尊重する強化方針を持つＳＧホールディングスを選択した。１年時から早大の主力選手として活躍していた山口智規は４年目の今季、