オリックスは３０日、椋木蓮投手（２５）、東松快征投手（２０）をプエルトリコのウィンター・リーグに派遣すると発表した。３１日に出発し、１２月２２日に帰国予定。１か月以上の長期参戦で、心身両面を鍛える。２１年ドラフト１位右腕の椋木は今季、１２試合に登板。９月以降は救援の６試合で４ホールドと適性を示した。「力と力の勝負は好きなので、どれだけ通用するか楽しみ。来年は頭（開幕）から勝ちパターンに入れるよ