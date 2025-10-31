ドラフト会議で楽天から５位指名を受けたれいめい・伊藤大晟投手（１８）が３０日、鹿児島・薩摩川内市内の同校で指名あいさつを受けた。「指名されたときはホッとしたというのが正直な気持ちでしたが、少しずつプロ野球選手になる実感がわいてきました」と笑顔。最速１４８キロの直球と複数の変化球を巧みに操る左腕の憧れの選手は、２０１４年から１０年間楽天に在籍した現パドレス・松井裕樹投手だ。「松井選手のような選手