インターネット上で入手した児童ポルノ動画を販売した疑いなどで児童養護施設の職員の男が逮捕されました。埼玉県の児童養護施設の職員で韓国人の邉純人容疑者（31）は児童のわいせつな動画10点を複数人に対し、計3万4500円で販売した疑いなどが持たれています。邉容疑者はインターネットの掲示板で小学生の女子児童になりすまし、「お小遣い欲しいです。お風呂で撮った動画とかあります」などと書き込んで購入希望者を募り、動画