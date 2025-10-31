RソシエダードのMF久保が11月1日のビルバオ戦で復帰する可能性が高くなったと複数の地元メディアが29日(日本時間30日)に報じた。左足首負傷で離脱していたが、同日のチーム練習に復帰。ノティシアス・デ・ギプスコア紙は「状態は大幅に改善した。メンバー入りの可能性が高く、先発もあり得る」と伝えた。久保は9月の日本代表戦で患部を負傷。今月18日の練習で痛みが再発し、3試合連続で公式戦を欠場している。