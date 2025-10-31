韓国を訪問中の高市総理は、きのうの李在明大統領に続き、きょうは中国の習近平国家主席と首脳会談に臨む見通しとなりました。韓国の李在明大統領とは、友好ムードで会談を行った高市総理ですが、中国とは多くの二国間問題を抱えていて、どのような姿勢で会談に臨むのかが注目されます。高市総理「日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくということが両国にとって有益だと、私は確信しております」韓国李在明 大統領「