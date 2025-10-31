北海道・江別警察署は2025年10月30日、偽計業務妨害の疑いで江別市内に住む無職の女（60）を逮捕しました。女は2025年10月14日午前9時ごろから午前10時半までの間、複数回にわたり江別警察署に無言電話などを繰り返し業務を妨害した疑いが持たれています。警察によりますと、女はこの日以外も2025年9月1日から10月14日までの間、約700回にわたり無言電話のほか、電話で意味不明の言動を繰り返していたということです。女は自分の携