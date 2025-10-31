北海道・北見警察署は2025年10月30日、架空料金請求詐欺事件が発生したと発表しました。被害にあったのは、北見市に住む40代女性です。警察によりますと、10月24日、女性はSNS上に表示された広告リンクをタップしたところ副業サイトに誘導されます。その後、誘導されたSNSを介して、日本人女性を名乗る者から、動画閲覧により、報酬が得られる副業を紹介されました。その後、仮想通貨の運用なども紹介され行っていたところ、作業を