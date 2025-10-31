2025年10月30日午後11時40分ごろ、札幌市中央区円山西町2丁目付近でクマの目撃情報がありました。警察によりますと、付近に住む40代男性が、帰宅途中、自転車を押しながら歩いていたところ、80メートル先の路上にクマがいるのを目撃しました。クマはそのまま山のほうに立ち去りました。クマの体長は1.5メートルほどだったということです。警察は付近をパトロールして警戒を強めています。