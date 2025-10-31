◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（2025年10月30日千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）ツアー未勝利の新村駿（25＝サンプロ）が7バーディー、3ボギーの67で回り、首位と1打差の5位と好発進を決めた。QTランク5位で臨んだ今季は予選通過が3回のみ。不振脱却のため取り入れた「ChatGPT」の効果が結果にも表れてきた。賞金ランキング3位の金子駆大（23＝NTPホールディングス）、ツアー10