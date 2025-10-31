国内でのコメの高騰が続いていることから外国産米の輸入が急増し、9月は去年の159倍になりました。財務省が発表した貿易統計によりますと、先月、民間企業が輸入した「外国産」のコメの量は6532トンでした。去年9月の159倍と、急増しています。民間企業が輸入する外国産のコメには1キロあたり341円という高い関税がかけられますが、「国産米」の価格高騰が続いていることから、関税を払ってもなお、割安となっていて、輸入が増えて