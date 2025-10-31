日銀の「年内の利上げ観測」が後退し、円安が進行。円相場は一時1ドル＝154円台をつけました。外国為替市場で円相場は一時1ドル＝154円台半ばをつけ、およそ8か月半ぶりの円安水準となりました。背景にあるのは、日本銀行が年内に利上げするとの観測が後退したためです。日本銀行植田和男 総裁「来年の春闘に向けての労使交渉がどのようなものになるか、もう少しデータを見たい」日銀はきのう、金融政策を決める会合で0.5％