アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜（23歳）が、10月30日に放送された情報番組「あさドレ♪」（中京テレビ）に出演。“三重の思い出”について語った。長尾はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、女優・山田杏奈と共に番組のインタビューに対応。中京圏の番組ということで、“三重の思い出”について質問を受ける。これに長尾は「小学校の修学旅行が三重で。（志摩スペイン村のインバーテッドコースター）『ピレネー』