22場所ぶりに三役に復帰した小結・隆の勝は福岡県篠栗町の常盤山部屋で出稽古に訪れた幕内・藤ノ川らと12番取って8勝4敗だった。九州場所が終わるまでは大好きなラーメンも断つと決めている。「欲を抑えとかないと。食べ過ぎたら良くないので」と笑みを浮かべた。先場所は12勝を挙げて敢闘賞。「まだ上の番付がある。勝ち越し、2桁（勝利）を目指して頑張りたい」と力を込めた。