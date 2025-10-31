日本陸連は30日、9月に行われた世界選手権東京大会の総括会見を開いた。日本は銅メダル2つを含め入賞11。強化の評価基準となる入賞順位をポイント化したランキングで16位だった。28年ロサンゼルス五輪ではトップ8入りを目標に掲げており、山崎強化委員長は「近年は11〜16位で推移し安定しているが、まだまだ。トップ8に入るためにメダルを5個くらい獲らないと」と語った。34年ぶりの東京大会開催について有森会長は「トータ