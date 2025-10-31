ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は30日、3日目が終了。きょう31日の4日目、注目レースは予選ラストの11Rだ。吉川が押し切る。好素性機で上積みも十分に見込める。村岡を壁にできるのも好材料で先マイが有力だ。内の両立が軸になる。カドの村上はスタート次第では一気に伸ばして一発も。＜1＞吉川元浩出足がまだ合っていなくて滑っている感じがある。伸びは普通。スタートは大丈夫。