撮影◎Taka”nekoze photo”ACIDMANが10月26日、全国ツアー＜This is ACIDMAN＞のファイナル公演を開催した。会場は聖地・日本武道館。そのエンディングでは、2026年の全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞開催と、そのファイナルが幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10で行われるというサプライズ発表もあった。7年ぶり7度目となった日本武道館公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆ACIDMAN 画像24点